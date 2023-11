Schwere Brandstiftung vermutet: Staatstheater Schwerin evakuiert Stand: 25.11.2023 01:06 Uhr Ein Feuer im Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehren der Stadt ausgelöst. Die im Gebäude laufende Vorstellung der Oper "Carmen" musste unterbrochen worden.

Gegen 21.00 Uhr ging der Notruf bei Feuerwehr und Polizei ein. Rettungsfahrzeuge aus mehreren Stadtteilen rasten in die Staatstheater am Alten Garten gegenüber dem Schloss. Im Theatersaal wurden Musiker, Darsteller, Mitarbeiter und das Publikum per Ansage aufgefordert, das Gebäude unverzüglich zu verlassen und sich auf den Vorplatz zu begeben. Insgesamt mussten rund 500 Personen in Sicherheit gebracht werden. Schauspieler und Gäste berichteten NDR MV, dass einige Menschen panisch nach draußen gelaufen seien, andere wiederum blieben ganz ruhig und gelassen. Nach Angaben der Rettungskräfte wurde niemand verletzt.

Große Mengen Rauch im Gebäude

Zunächst sei die Lage unübersichtlich gewesen, hieß es von der Einsatzleitung. Zuerst war die Rede von einem möglichen Brand in der Kantine. Wie sich später herausstellte, so ein Feuerwehrsprecher zu NDR MV, habe aber Unrat im Kellerbereich am Gebäude gebrannt. Dort habe sich eine Zuluftleitung befunden, die Frischluft in das Theater befördert. "Dabei wurden auch große Mengen von Rauch mit in das Gebäude eingeblasen", so Einsatzleiter Alexander Gabler von der Feuerwehr Schwerin. Als die Meldung über den Zwischenfall einging, fand laut Polizei im «Großen Haus» gerade die Aufführung der Oper «Carmen» statt.

Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren vor Ort

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Schwerin und der freiwilligen Feuerwehren Schwerin Mitte und Zippendorf im Einsatz, weitere freiwillige Feuerwehren hielten sich in Bereitschaft. Auch mehrere Rettungswagen eilten zum Einsatzort - vorsorglich, wie es von der Einsatzleitung hieß.

Gäste und Ensemble müssen ohne Jacken raus in die Kälte

Die Theaterbesucher, das Ensemble und die Belegschaft mussten auf dem Vorplatz bei Schneeregen und Temperaturen knapp über Null Grad ohne Jacken ausharren. Schauspieler und Sänger in Kostümen standen neben festlich gekleideten Theaterbesuchern frierend im Freien. Viele beklagten, zunächst keine Informationen bekommen zu haben.

Zuschauer: "Sie haben uns nicht gesagt, was los ist"

Zuschauer Heinz Benthien berichtete NDR MV: "Wir saßen mitten in der Vorstellung, und dann roch es auf einmal brenzlig. Wir haben alle gedacht, das ist von dem Nebel auf der Bühne. Und dann kam auf einmal eine Dame auf die Bühne und sagte, wir müssen die Vorstellung abbrechen. Sie hat aber gar nicht gesagt, was los ist. Beim Weg nach draußen sahen wir dann die vielen Feuerwehrwagen vor dem Gebäude."

Die Darsteller "wollten alle nur raus"

Darstellerin Jolina Jäck sagte unserem Reporter vor Ort: "Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Alle wollten nur raus." Einige Durchsagen -teils in nur gebrochenem Deutsch - waren auf dem weitläufigen Vorplatz kaum zu verstehen, wie unser Reporter vor Ort berichtete. Die Menschen, die das Gebäude verlassen mussten, konnten sich zwischenzeitlich in der eigens geöffneten Staatskanzlei aufhalten.

Opernvorstellung schließlich abgesagt

Nach einer knappen Stunde wurden die Wartenden per Megaphon informiert, dass sie nun kurz zurück in das Gebäude gehen und sich ihre Jacken aus der Garderobe holen könnten. Die Opern-Vorstellung wurde schließlich ganz abgesagt. Am späten Abend lag rund um das Theater immer noch Brandgeruch in der Luft. Nachdem das Theater belüftet worden war, konnten auch die Darsteller ihre darin zurückgelassenen Habseligkeiten abholen.

Verdacht der schweren Brandstiftung

Eine mögliche Schadenssumme konnten die Ermittler am späten Abend noch nicht beziffern. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts einer versuchten schweren Brandstiftung.

