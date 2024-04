Stand: 11.04.2024 06:07 Uhr Santiano sagt Tourauftakt in Schwerin kurzfristig ab

Der Tourauftakt der Shanty-Rock-Band Santiano am Mittwochabend in Schwerin ist kurzfristig ausgefallen. Als das Konzert abgesagt wurde, lief bereits der Einlass für die Fans. Wie Santiano über Facebook mitteile, sind die beiden Bandmitglieder Arne und Timsen kurz vor der Show an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt. Ihr Zustand hätte es unmöglich gemacht, die Show zu spielen, hieß es. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Band sucht nun einen Ersatztermin, den sie schon heute bekannt geben will. Ob ihr Konzert heute Abend in Leipzig stattfinden kann, ist noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.04.2024 | 06:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin