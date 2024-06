Stand: 18.06.2024 08:37 Uhr Rügen: Marineschiff rettet Mutter und Kinder auf Stand-Up Paddle

Ein Marineschiff musste gestern am späten Abend eine Mutter und zwei Kinder auf der Ostsee retten. Die drei waren auf einem Stand-Up Paddle unterwegs. Die Urlauber aus Sachsen wollten von Dranske auf Rügen nach Hiddensee. Die Strecke ist ungefähr fünf Kilometer lang. Aber wie die Polizei mitteilt, trieben sie wegen der Strömung in Richtung offene See. Außerdem trug keiner der drei eine Schwimmweste. Die 43-Jährige und ihre neun und zehn Jahre alten Kinder hatten aber Glück, dass ein dänisches Marineschiff in der Nähe war. Die Besatzung konnte die Familie retten und an einen Seenotkreuzer übergeben. Die drei wurden dann erstmal nach Hiddensee gebracht. Dort bekam die Mutter eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung - die Kinder waren nämlich leicht unterkühlt. Danach wurden sie zurück in ihre Unterkunft in Dranske gebracht.

