Rostock: Vater wegen sexuellen Missbrauchs seiner Töchter verurteilt

Das Landgericht Rostock hat am Donnerstag einen Vater aus Schwaan (Landkreis Rostock) wegen sexuellen Missbrauchs zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Der Mann soll sich zwischen 1997 und 2009 mehrfach an seinen Töchtern vergangen haben. In fünf Fällen waren sie nach Angaben des Gerichts noch keine 14 Jahre alt. Der 55-jährige wurde außerdem wegen des Besitzes von Kinderpornografie schuldig gesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Mann ist auf freiem Fuß. Zur Urteilsverkündung war er nicht erschienen.

