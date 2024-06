Stand: 21.06.2024 07:05 Uhr Rostock: Peter Maffay startet Abschiedstournee in Ostseestadion

Unter dem Titel "We love Rock 'n' Roll" startet der Sänger und Gitarrist Peter Maffay am Freitagabend im Ostseestadion in Rostock seine Farewell-Tour. Der 74-Jährige rockt auf seiner letzten Tournee mit seiner Band bis zum 20. Juli durch zehn Städte. Begleitet wird er auf allen Stationen von der US-Sängerin Anastacia. Als Gast auf der Bühne wird in Rostock zudem Johannes Oerding erwartet. Das Repertoire werde ein Best-of-Programm aus den letzten fünfeinhalb Jahrzehnten sein. Das zweite Konzert ist bereits am Samstag, 22. Juni in Hannover.

