Stand: 31.05.2023 10:26 Uhr Rostock: Mehr als 100 Geräte aus Transporter gestohlen

Diebe haben in Rostock einen ganzen Transporter voller hochwertiger Kommunikationstechnik ausgeräumt. Wie die Polizei heute mitteilte, hat sich der Vorfall bereits am Pfingstwochenende in der Innenstadt ereignet. Der Schaden wird bisher auf eine hohe fünfstellige Summe geschätzt. Nach bisherigen Ermittlungen soll das auffällige rote Fahrzeug in der Nacht zu Sonntag aufgebrochen und mehr als 100 Geräte daraus gestohlen worden sein, darunter Laptops und Smartphones. Nach dem Diebstahl hätten die Täter im Transporter einen Feuerlöscher entleert, vermutlich um Spuren zu verwischen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 31.05.2023 | 11:00 Uhr