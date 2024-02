Stand: 01.02.2024 18:55 Uhr Rostock: FC Hansa verpflichtet weiteren Spieler

Der FC Hansa Rostock hat am letzten Tag des Wechsel-Fensters einen weiteren Spieler verpflichtet. Konstantinos Stafylidis Konstantinos Stafylidissoll die Abwehr stabilisieren. Der Grieche ist Winter-Neuzugang Nummer drei beim Fußball-Zweitligisten. Stafylidis war bis Sommer vergangenen Jahres beim Bundesligisten VfL Bochum unter Vertrag und kostet daher keine Ablöse. Fit gehalten hat sich der 30-Jährige zuletzt bei seinem Heimatclub Paok Saloniki. Insgesamt absolvierte der 32-fache Nationalspieler Griechenlands 103 Bundesliga-Spiele. Neben Bochum auch für Augsburg, Hoffenheim und Leverkusen. Stafylidis erhält einen Vertrag bis Saisonende und steigt am Freitag in das Training ein. Zuvor hatte Hansa bereits den Angreifer Sveini Gudjohnsen und Torwart Marko Johansson verpflichtet.

