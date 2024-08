Rostock: Besuch von Bundesinnenministerin Nancy Faeser Stand: 20.08.2024 08:03 Uhr Bundesinnenministerin Faeser ist auch heute weiter zu Gast in Rostock. Sie trifft sich mit verschiedenen Einsatz- und Rettungskräften. Am Montag stellte sie außerdem den Jahresbericht 2023 der Bundespolizei vor.

Am zweiten Tag ihres Besuchs in Rostock, will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sich mit verschiedenen ehrenamtlichen Helfer treffen. Zusammen mit Innenminister Christian Pegel (SPD) will sie die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) besuchen. Am Montag ging es im Rahmen ihrer Sicherheitstour um die Bekämpfung von organisierter Kriminalität, wie Drogen- oder Menschenschmuggel. Außerdem stellten sie und der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dieter Romann, den Jahresbericht der Bundespolizei 2023 vor.

Mehr Straftaten, Rekord bei Angriffen auf Polizisten

Höchstwerte bei Straftaten und Angriffen, Rekord bei angegriffenen Polizeikräften und mehr Rückführungen: So sah das Jahr 2023 für die Bundespolizei in Deutschland dem Bericht nach aus. Allgemein wurden rund 790.000 Straftaten registriert - der Höchststand der vergangenen zwölf Jahre. Knapp die Hälfte der Delikte waren demnach Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht. Deutliche Anstiege habe es beim Erschleichen von Leistungen, Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz sowie bei Gewalt- und Sexualdelikten gegeben. Insgesamt 2.979 Bundespolizistinnen und -polizisten seien im vergangenen Jahr angegriffen worden, schreibt die Behörde. Das seien mehr als je zuvor seit dem Beginn der Datenerhebung im Jahr 2001. Rund ein Viertel der Angegriffenen (793 Polizisten) wurde demnach verletzt, laut Bundespolizei ebenfalls ein Rekord.

Bekämpfung irregulärer Migration

Die Bekämpfung irregulärer Migration habe 2023 die Arbeit der Bundespolizei bestimmt, sagte Faeser. Sie verwies in dem Zusammenhang auch auf die von der Ampel-Koalition beschlossenen Verschärfungen in der Asylpolitik, insbesondere bei Abschiebungen. Die Zahl der Asylanträge gehe zurück, während die der Rückführungen steige, so Faeser. So gab es im Jahr 2023 laut Bundespolizeistatistik mehr als 21.000 Rückführungen, knapp 3.000 mehr als im Jahr davor. Zudem halte die Innenministerin an ihrem Plan fest, Straftäter und Gefährder auch nach Afghanistan und Syrien abzuschieben. Es werde mit Nachbarländern dieser Staaten über die Frage verhandelt. In diesem Jahr ginge die Zahl unerlaubter Einreisen wieder zurück. Das werteten Faeser und Romann als Erfolg der Grenzkontrollen, die es seit Langem zu Österreich, seit 2023 aber auch an den Grenzen nach Tschechien, Polen und zur Schweiz gibt.

