Stand: 17.02.2024 09:55 Uhr Rostock: Bessere Therapien für junge Krebspatienten

Jedes Jahr hören in Deutschland mehr als 2.000 Kinder und Jugendliche eine Krebsdiagnose. Wie man ihnen besser helfen kann, darüber beraten seit Freitag Expertinnen und Experten in Rostock - bei einem Symposium für Kinderonkologie. Schon seit 15 Jahren forscht eine Arbeitsgruppe der Rostocker Universitäts-Kinder- und Jugendklinik an einer Methode, um bösartige Hirntumore bei Kindern zu behandeln. Die Zwischenergebnisse hat das Team auf dem Symposium Experten unter anderem aus Greifswald, Dresden und Süddeutschland präsentiert. Die Rostocker analysieren im Labor, auf welche Wirkstoffe die Hirntumorzellen anspringen. Dabei haben sie laut Unimedizin schon ein Medikament entwickelt, das zumindest in einigen Fällen effektiv ist.

