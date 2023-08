Stand: 30.08.2023 15:30 Uhr Rerik: Zweite Notrufsäule am Strand errichtet

Nachdem im Mai die erste Notrufsäule errichtet wurde, steht am Reriker Strand nun auch die zweite. Sie wurde am Mittwochmorgen kurz vor der Halbinsel Wustrow installiert und soll die Arbeit der Rettungsschwimmer ergänzen. Mit den Säulen soll sichergestellt werden, dass bei einem Notfall schnell Hilfe gerufen werden kann. Per Handy funktioniert das nicht immer: Viele Badegäste nehmen das Mobiltelefon gar nicht mit zum Strand - und wenn doch, reicht der Empfang oft nicht zum telefonieren. Außerdem ist mithilfe der Notrufsäulen eine schnellere Ortung möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.08.2023 | 16:30 Uhr