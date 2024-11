Reitunfall auf Rügen: Trecker verursacht Tod einer 14-Jährigen Stand: 14.11.2024 15:49 Uhr Rund drei Monate nachdem ein 14-jähriges Mädchen bei einem Reitunfall auf Rügen getötet wurde, hat die Staatsanwaltschaft die Todesursache veröffentlicht. Gegen den Treckerfahrer wird weiterhin ermittelt.

Eine junge Reiterin ist Ende August auf Rügen nicht an den Folgen eines Sturzes gestorben, sondern weil sie nach dem Sturz von einem Trecker überrollt wurde. Das hat die Obduktion der Jugendlichen ergeben, wie die Staatsanwaltschaft Stralsund am Donnerstag mitteilte. Zu den Verletzungen macht die Staatsanwaltschaft mit Rücksicht auf die Familie des Mädchens keine detaillierten Angaben.

Traktor überholte Reitergruppe

Derweil ermittelt sie weiter gegen den 26-jährigen Traktorfahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Noch in diesem Jahr könnte es zu einem Prozess gegen ihn kommen. Ende August hatte er in Bubkevitz auf Rügen mit seinem Fahrzeug eine Reitergruppe überholt. Dabei scheute das Pferd des Mädchens, das daraufhin vom Pferd fiel. Nach dem Sturz wurde die 14-Jährige vom Traktor erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle.

