25.03.2024 Ralswiek: Bürgermeister vergisst Dienstsiegel auf Autodach

Die Gemeinde Ralswiek (Landkreis Vorpommern-Rügen) vermisst ihr Dienstsiegel. Bürgermeister Herbert Knüppel war der Stempel mit dem Gemeindewappen nach eigenen Angaben vor wenigen Tagen durch ein Missgeschick verloren gegangen. Er habe in Lietzow die Tasche mit dem Siegel auf dem Dach seines Autos vergessen. Erst nach seiner Ankunft in Ralswiek habe er den Verlust bemerkt. Das zuständige Amt in Bergen erklärte das Siegel inzwischen für ungültig, um einen Missbrauch zu verhindern. Bei der Polizei wurde eine Verlustanzeige gestellt.

