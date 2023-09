Power-to-Heat-Anlage der Rostocker Stadtwerke eingeweiht Stand: 06.09.2023 14:13 Uhr Die Rostocker Stadtwerke haben am Mittwoch im Stadtteil Marienehe eine sogenannte Power-to-Heat-Anlage in Betrieb genommen. Damit soll Windenergie in Fernwärme umgewandelt werden.

Mithilfe eines riesigen Elektro-Heizkessels wird in Rostock-Marienehe künftig Windenergie in Fernwärme umgewandelt. Die neu errichtete Power-to-Heat-Anlage, die wie ein überdimensionaler Tauchsieder funktioniert, soll eine elektrische Leistung von etwa 20 Megawatt erreichen.

Power-to-Heat: Windenergie für Fernwärme nutzen

Überschüssiger Strom, etwa wenn Windkraftanlagen in der Region mehr Energie erzeugen als verbraucht oder weitertransportiert werden kann, wird mittels Power-to-Heat-Technologie dazu genutzt, die rund 45 Millionen Liter Wasser innerhalb eines rund 55 Meter hohen Wasserspeichers auf 98 Grad zu erhitzen. Die so klimaneutral erzeugte Wärme wird anschließend in das Fernwärmenetz eingespeist. Nach Angaben der Rostocker Stadtwerke reicht diese Menge aus, um die Fernwärmekunden der Stadtwerke für etwa ein Wochenende zu versorgen.

