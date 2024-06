Stand: 30.06.2024 07:05 Uhr Poseritz: Brand in Ferienhaus verursacht 250.000 Euro Schaden

Am Samstagabend kam es kurz vor Poseritz auf Rügen zu einem Brand in einem Ferienhaus. Als Polizei und Feuerwehr am Brandort an einem Feldweg mitten im Wald eintrafen, stand das Haus bereits komplett in Flammen. 80 Feuerwehrleute waren bis 2 Uhr nachts im Einsatz. Verletzt wurde bei diesem Brand niemand, die Ursache ist unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250.000 Euro.

