Polarforscher Arved Fuchs: Expeditionsstation Warnemünde

Der Polarforscher und Buchautor Arved Fuchs hat am Mittwoch mit seinem Expeditionsschiff "Dagmar Aaen" in Rostock-Warnemünde fest gemacht. Warnemünde ist eine Station seiner Expeditionsreihe Ocean Change. Fuchhs nahm beim Institut für Ostseeforschung in Warnemünde (IOW) mehrere Messbojen an Bord, die über lange Zeit Daten über den Zustand der Ostsee sammeln sollen. Im Anschluss an Warnemünde nehmen das Schiff und die ehrenamtliche Crew Kurs in den nördlichen Teil der Nordsee und weiter in den Atlantik. An dem Termin in Warnemünde nahmen auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Mecklenburg-Vorpommerns Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) teil.

