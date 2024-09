Penkun: Weltkriegsgranate wird am Mittwoch entschärft Stand: 24.09.2024 19:22 Uhr Am Mittwoch soll in Penkun eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Die Gegend um den Fundort herum wird weitläufig evakuiert.

In Penkun (Kreis Vorpommern-Greifswald) soll am Mittwoch um 12 Uhr eine russische Fliegergranate aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Dafür wird der Gefahrenbereich weiträumig gesperrt. Von 9 Uhr an wollen die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt den Bereich evakuieren. Geplant ist ein Sperrradius von 600 Metern. Eine akute Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, so die Polizei.

Polizei: Munition niemals selbst bergen

Die Munition mit den Maßen 70 mal 30 Zentimeter war Montag auf einer Ackerfläche hinter einem Grundstück im Bereich des Gartzer Wegs gefunden worden. Der Munitionsbergungsdienst wurde umgehend informiert. Die Polizei rät generell, solche Funde unbedingt zu melden und sie nicht selbst zu bergen.

