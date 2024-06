Stand: 24.06.2024 18:26 Uhr Durchtrenntes Glasfaserkabel in Rostock: 13.000 Haushalte ohne Netz

Bei Bauarbeiten in der Satower Straße in Rostock in der Nähe des Neuen Friedhofs ist am Montagmittag versehentlich ein größeres Glasfaserkabel durchtrennt worden. In mehreren Stadtteilen sowie in einigen Gemeinden im Landkreis Rostock sind deswegen alle Kabelnetzdienste ausgefallen. Laut dem Dienstleister "Vodafone" sind fast 13.000 Haushalte betroffen. Sie haben Ausfälle beim Fernsehempfang, dem Internetanschluss und teilweise auch beim Telefonanschluss. Nach Angaben einer Sprecherin des Kabelnetzanbieters "Infocity" in Rostock werden die Reparaturarbeiten voraussichtlich bis in den späten Abend hinein andauern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.06.2024 | 18:30 Uhr