Stand: 08.06.2024 11:05 Uhr Zingst: Umweltfotofestival "Horizonte" startet wieder

In Zingst hat das 17. Umweltfotofestival "Horizonte" offiziell eröffnet. Bis zum 16. Juni steht der Ort dann wieder ganz im Zeichen der Fotografie. In diesem Jahr geht es um die Fauna, also um die Welt der Tiere. Zu sehen sind unter anderem Haibilder des Fotografen Michael Muller. Er hat eine Unterwasserblitzanlage entwickelt, um die Raubtiere in ihrem Lebensraum sehr nah und detailreich abzulichten. Der Italiener Luca Rotondo beschäftigt sich mit einem ganz anderen Thema: Er zeigt Menschen, deren Tierliebe über den Tod der Tiere hinausgeht. Sie leben mit Präparaten ihrer verstorbenen Mitbewohner. Ein weiteres Thema: In Texas in den USA werden afrikanische Wildtiere hinter hohen Zäunen gezüchtet, um dann von zahlungskräftigen Kunden gejagt zu werden.

