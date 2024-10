Neubrandenburgs Oberbürgermeister Witt tritt zurück Stand: 10.10.2024 12:47 Uhr Der Oberbürgermeister von Neubrandenburg, Silvio Witt (parteilos), hat in den sozialen Netzwerken seinen Rücktritt angekündigt.

Silvio Witt, Oberbürgermeister von Neubrandenburg, hat mit einem Posting bei Facebook seinen Rücktritt bekannt gegeben. Demnach möchte er zum 1. Mai 2025 sein Amt aufgeben. Einzelheiten zu den Gründen für seinen Rücktritt sind bislang nicht bekannt. In seinem Posting nannte er keinen konkreten Grund, bat aber um Verständnis für seine Entscheidung und um die Wahrung seiner Privatsphäre sowie die seiner Familie und Freunde.

Zusammenhang mit Verbot der Regenbogenflagge am Neubrandenburger Bahnhof?

Witt ist seit 2015 im Amt, damals hatte er sich als parteiloser Kandidat durchgesetzt. Er ist jetzt in seiner zweiten Amtszeit und wäre andernfalls noch bis 2029 Neubrandenburgs Stadtoberhaupt geblieben. Ein Zusammenhang mit der Entscheidung der Neubrandenburger Stadtvertreter am Mittwochabend, dieRegenbogenflagge am Bahnhof künftig nicht mehr zu hissen, ist unklar. Witt ist homosexuell und hat sich in der Vergangenheit stets für Diversität und Weltoffenheit stark gemacht.

