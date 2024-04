Neustadt-Glewe: Industriegebäude nach Brand einsturzgefährdet Stand: 17.04.2024 06:21 Uhr Der Brand einer leerstehenden Lagerhalle in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist gelöscht. Das sogenannte "Porsch-Werk" in der Brauereistraße geriet am Dienstag in Brand.

Am Dienstagnachmittag ist es in Neustadt-Glewe zu einem Brand in einer leerstehenden Lagerhalle gekommen. Das Feuer war in einem der oberen Stockwerke ausgebrochen und hatte sich über den Dachstuhl ausgebreitet. Wegen der daraus resultierenden starken Rauchentwicklung mussten der Bahnhof, sowie umliegende Straßen vorübergehend gesperrt werden. Die mehr als 100 Feuerwehrleute unter anderem aus Ludwigslust, Parchim, Neustadt-Glewe und Spornitz konnten das Feuer in den frühen Morgenstunden löschen. Das historische Bauwerk ist nach Polizeiangaben inzwischen einsturzgefährdet.

Brandursache noch unklar

Am Mittwochvormittag soll entschieden werden, ob das ehemalige Brauereigebäude abgerissen werden muss. Noch ist unklar warum das Feuer ausbrach und wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Menschen wurden durch den Brand in Neustadt-Glewe nicht verletzt.

