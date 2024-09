Neubrandenburg: Regionale Schule Ost wegen Gasgeruch evakuiert Stand: 11.09.2024 12:05 Uhr Am Mittwochvormittag ist die Regionale Schule Ost in Neubrandenburg evakuiert worden, nachdem sich dort Gasgeruch ausgebreitet hatte. Drei Personen mussten ärztlich betreut werden. Die Eltern wurden über die Situation informiert.

In der Neubrandenburger Oststadt ist am Mittwochvormittag eine Schule geräumt worden - offenbar nachdem dort Pfefferspray versprüht worden war. Ein Notarzt kam mit dem Rettungshuschrauber, drei Rettungswagen sowie ein Löschzug der Berufsfeuerwehr waren vor Ort. Drei betroffene Personen mussten ärztlich behandelt werden. Ihnen geht es mittlerweile wieder besser, wie es von der Polizei hieß. Die Einsatzkräfte konnten keine größere Gasbelastung feststellen, hieß es weiter. Der Einsatzleiter sprach von einem "Dumme-Jungen-Streich."



Mehr Infos in Kürze hier.

