Stand: 01.10.2023 10:08 Uhr Neubrandenburg: Raubüberfall auf eine Spielothek

In Röbel ist am frühen Sonntagmorgen eine Spielothek überfallen worden. Laut Angaben der Polizei waren zwei unbekannte Täter an dem Überfall beteiligt. Einer der beiden hielt die 54-jährige Angestellte der Spielhalle fest, während der zweite Bargeld aus der Kasse nahm. Daraufhin flüchteten die unbewaffneten und maskierten Täter fußläufig in Richtung Innenstadtbereich Röbel. Die Polizei sucht nach Zeugen.