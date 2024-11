Neubrandenburg: Drogendealer zu drei Jahren Gefängnis verurteilt Stand: 08.11.2024 14:37 Uhr Das Landgericht Neubrandenburg hat am Freitag einen Drogendealer zu drei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Gleich zu Beginn des Prozesses hatte er ein Geständnis abgelegt.

Die Richter sehen es als erwiesen an, dass der Mann aus Malchin etwa ein Kilogramm Kokain verkaufen wollte. Dieses hatte der 33-jährige Syrer für mehr als 28.000 Euro in Berlin erworben und wollte es für den Weiterverkauf strecken.

Bei Durchsuchung auch Waffen gefunden

Kokain, Streckmittel und Utensilien zum Abwiegen, Mischen und Verpacken wurden in der Garage und der Wohnung des Mannes in Malchin gefunden. Dort hatte der Verurteilte auch eine Machete, Baseballschläger und ein Samuraischwert versteckt. Deshalb ging das Gericht auch von bewaffnetem Drogenhandel in nicht erheblicher Menge aus. Wegen seines umfassenden Geständnisses hatte das Gericht ihm schon am ersten Prozesstag eine Haftstrafe von maximal drei Jahren und neun Monaten in Aussicht gestellt.

