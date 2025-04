Nach mutmaßlichem Wolfsriss in Ehmkendorf: Erneut Schafe getötet Stand: 18.04.2025 14:30 Uhr Im Ort Ehmkendorf sind erneut tote und verletzte Schafe gefunden worden. Wie auch beim letzten Angriff wurden die Schafe durch einen für den Wolf typischen Kehlbiss getötet.

Zwei Tage nach dem mutmaßlichen Wolfsriss in Ehmkendorf im Landkreis Rostock sind in der Nacht wieder Schafe getötet worden. Die Weide befindet sich in der Nähe des letzten Rissortes innerhalb des Ortes. Drei der zwölf Schafe auf der Weide sind tot, mehrere verletzt.

Durch Kehlbiss getötet

Wie auch beim letzten Angriff wurden hochtragende Mutterschafe durch einen für den Wolf typischen Kehlbiss getötet, danach wurden ihre Bauchdecken aufgerissen. Beim aktuellen Riss übertraf der Weideschutz die notwendigen Vorschriften. Die Tiere waren mit einem 1,20 Meter hohen Stromzaun eingefriedet, der notwendige Grundschutz liegt bei 90 Zentimetern.

Rissgutachten wird erstellt

Ein Gutachter war vor Ort und hat Proben genommen. In dem Ort macht sich zunehmend Unruhe breit. Die Gemeindeverwaltung hat jetzt angekündigt, den Abschuss des Wolfes unterstützen zu wollen.

