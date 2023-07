Nach dem Testspiel: Hansa-Fans sollen Jugendliche angegriffen haben Stand: 23.07.2023 07:27 Uhr Nach dem Testspiel im Ostseestadion haben Anhänger des FC Hansa Rostock in einem Zug offenbar eine Jugendgruppe angegriffen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und Volksverhetzung.

Nach dem Testspiel von Hansa Rostock gegen den spanischen Europa-League-Sieger FC Sevilla (2:1), kam es am Sonnabend in einem Zug angeblich zu einem rassistisch motivierten Übergriff. Laut Polizei wurde eine Gruppe Jugendlicher sowie deren Erzieherin auf der Fahrt von Rostock in Richtung Güstrow angegriffen und rassistisch beleidigt. Zwei Jugendliche sowie die Erzieherin seien von Hansa-Fans geschlagen worden, heißt es. An der Haltestelle Priemerburg sowie am Hauptbahnhof in Güstrow konnten Polizisten Personen kontrollieren und zum Sachverhalt befragen.

Rassistische Gesänge und Gewalt

Mehr als 20 Anhänger sollen demnach rassistische Gesänge angestimmt haben und die Gruppe von neun Migranten im Alter von zehn bis 18 Jahren beleidigt haben. Anschließend hätten vier bis fünf Angreifer auf einen 17-Jährigen eingeschlagen und ihn im Gesicht verletzt. Eine 61-jährige Erzieherin, die zur Hilfe eilte, wurde ebenfalls angegriffen. Ein 18-Jähriger erhielt einen Schlag gegen den Kopf. Die Polizei wertet zurzeit Videoaufnahmen aus und ermittelt wegen Körperverletzung und Volksverhetzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.07.2023 | 07:00 Uhr