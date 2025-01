Nach Explosion in Anklam: 63-Jähriger stirbt an den Folgen Stand: 13.01.2025 13:05 Uhr Nach einer Gas-Explosion in Anklam ist ein Bewohner des Hauses verstorben. Das Gutachten zur Ursache des Unglücks kurz vor Weihnachten steht noch aus.

Ein 63-Jähriger ist an den Folgen einer Explosion in Anklam gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Montag bestätigte, verstarb der Mann vor knapp einer Woche in einer Spezialklinik in Berlin. Die Explosion ereignete sich am Wochenende vor Weihnachten in einem Reihenendhaus. Der Mann war bei dem Vorfall schwer verletzt worden und wurde von Anwohnern sowie Rettungskräften aus dem zerstörten Gebäude geborgen.

Gutachten zur Ursache steht noch aus

Seine 56-jährige Frau erlitt schwere Verbrennungen, konnte sich aber selbst aus dem Haus retten. Zunächst wurde sie nach Greifswald gebracht, später jedoch in eine Spezialklinik nach Halle geflogen. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand gibt es derzeit keine weiteren Informationen. Nach Angaben der Polizei steht noch immer das Gutachten eines Brandursachenermittlers aus. Dieses soll Aufschluss darüber geben, warum es zu einem Gasaustritt und der darauffolgenden Explosion in dem Gebäude kam.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald