Mutmaßliches Tötungsdelikt: Leiche in Rostock entdeckt Stand: 17.12.2024 09:21 Uhr Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ist es mutmaßlich zu einem Tötungsdelikt gekommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein Tatverdächtiger wurde bereits ermittelt.

Am frühen Dienstagmorgen sei ein toter Mann in einer Wohnung gefunden worden, teilte eine Sprecherin der Rostocker Staatsanwaltschaft mit. Bei dem Toten handele es sich um einen 42-Jährigen. Die Tat soll sich in der Wohnung ereignet haben. Ein Tatverdächtiger sei ermittelt worden, hieß es weiter. Weitere Angaben machte die Sprecherin zunächst nicht. Zuvor hatte der "Nordkurier" berichtet. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes und die der Spurensicherung haben am Tatort erste Ermittlungen aufgenommen.

