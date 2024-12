Mukran auf Rügen: 40 Millionen Euro für Biokohlenstoff-Anlage Stand: 05.12.2024 09:48 Uhr Auf Rügen entsteht eine Anlage zur Herstellung von Biokohlenstoff aus Abfallholz. Die künftig genutzte Nord-Stream-2-Stätte soll klimafreundliche Edelstahl-Produktion fördern und 2026 den Betrieb starten.

Die finnische Firma Outokumpu plant, auf dem Hafengelände von Mukran eine Anlage zur Herstellung von Biokohlenstoff zu errichten. Dafür soll das frühere Betonummantelungswerk der Nord-Stream-2-Pipeline künftig anders genutzt werden. Mit einem Investitionsvolumen von 40 Millionen Euro will das Unternehmen ein Forschungs- und Innovationsprojekt starten, das auf den Einsatz fossiler Energieträger verzichten soll.

Biokohlenstoff von Rügen nach Finnland

Der Biokohlenstoff wird aus Abfallholz mittels Pyrolyse hergestellt - einem Verfahren, bei dem hohe Temperaturen eingesetzt werden. Die fertigen Produkte sollen über den Hafen Mukran ins finnische Tornio verschifft und dort weiter zu Biokoks verarbeitet werden. Dieses soll als Ersatz für konventionelle Kohle in der Edelstahlproduktion dienen und den CO₂-Fußabdruck von Outokumpu erheblich reduzieren.

Betriebsstart in Mukran für 2026 geplant

Die Inbetriebnahme der Anlage ist für das erste Halbjahr 2026 vorgesehen, zunächst mit einer Jahresproduktion von 15.000 Tonnen Biokohlenstoff. 25 Arbeitsplätze sollen entstehen, und eine Erweiterung der Anlage ist bei entsprechender Marktnachfrage möglich. Die Nutzung der Abwärme für das lokale Wärmenetz wird ebenfalls geprüft. Outokumpu betreibt in Deutschland bereits Werke in Krefeld, Dillenburg und Sachsenheim. Das Unternehmen gilt als Vorreiter in der CO₂-reduzierten Edelstahlproduktion.

