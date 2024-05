Stand: 18.05.2024 07:15 Uhr Mirow: Zwei Wohnwagen auf Campingplatz ausgebrannt

In der Nacht zu Sonnabend sind auf dem Naturcampingplatz am Mössensee bei Mirow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) zwei Wohnwagen abgebrannt. Zwei 63-jährige Dauercamper aus Berlin hielten sich gerade bei Stellplatznachbarn auf, als in ihrem Vorzelt ein Feuer ausbrach. Trotz schneller Löschversuche brannten zwei beieinander stehende Wohnwagen vollständig aus. Die umliegenden Feuerwehren waren mit 55 Kräften im Einsatz. Ursache für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.05.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte