Millionenschaden bei Großbrand: Restaurant und Bootsschuppen an Müritz brennen Stand: 17.10.2024 14:58 Uhr Ein Großbrand hält weiterhin die Einsatzkräfte in Waren in Atem. Gegen Mittag war in einem Restaurant und in mehreren Bootsschuppen an der Müritz Feuer ausgebrochen.

In Waren ist in einem Restaurant und mehreren Bootsschuppen direkt an der Müritz ein Feuer ausgebrochen. Die Behörden warnen vor der starken Rauchentwicklung. Die Anwohner in dem Gebiet am Kameruner Wald wurden aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen. Von dem Brand ist das Restaurant "Zum Klönpott" betroffen. Nach Informationen von NDR MV liefen dort vor Kurzem noch Sanierungsarbeiten. Auch die angrenzenden Bootsschuppen und eine Halle mit Farben, Lacken und Harzen haben Feuer gefangen.

Feuerwehr soll Umweltkastraophe in der Müritz verhindern

Auch am Nachmittag sind die Polizei und Feuerwehr an Land und auf dem Wasser mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Allein die Feuerwehr hat nach eigenen Angaben 65 Rettungskrafte im Einsatz. Sie kommen aus Waren, Klink, Groß Plasten. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Alt Schwerin sind alarmiert, um eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Sie sollen eine Ölsperre an der Müritz errichten. Durch die Unmengen an Löschwasser könnten Schadstoffe in das Gewässer gelangen, so die Befürchtung des Einsatzleiters Christian Hammer. Seinen Angaben zufolge besteht zudem die Gefahr, dass das Gebäude einstürzt. Laut NDR-MV-Reporterin Heike Becker vor Ort haben die Feuerwehrleute aber noch die Hoffnung, ein Einstürzen verhindern zu können.

Schaden in Millionenhöhe

Das Restaurant und die darüber liegende Wohnung des Besitzers sind vollständig zerstört. Den Schaden beziffern Experten mit über 2 Millionen Euro. Die Polizei hat den Kameruner Weg ab Höhe Röbeler Chaussee für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache beginnen, sobald das Feuer gelöscht ist. Es gibt aktuell keine Erkenntnisse zu möglichen Verletzten, teilte die Polizei mit. Warum das Feuer in den Bootsschuppen und in der Gaststätte ausbrach, ist noch unklar.

