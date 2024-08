Menzlin: Strohballen in Brand geraten - Restlöscharbeiten laufen Stand: 25.08.2024 17:43 Uhr Auf dem Gelände eines Agrarbetriebes in Menzlin haben in den frühen Morgenstunden am Sonntag rund 700 Strohballen Feuer gefangen. Die Restlöscharbeiten dauern noch an.

In Menzlin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) waren am Sonntag Freiwillige Feuerwehren den ganzen Tag im Einsatz, weil rund 700 Strohballen gebrannt haben. Nach Informationen einer Landkreissprecherin sei das Feuer inzwischen aus, die Restlöscharbeiten dauern aber noch an.

Technische Hilfswerk zur Unterstützung vor Ort

Auf dem Gelände eines Agrarbetriebes fingen die Strohballen am frühen Sonntagmorgen Feuer - neben den Freiwilligen Feuerwehren war nach Angaben der Landkreissprecherin auch das Technische Hilfswerk zur Unterstützung vor Ort. Die Strohballen wurden mit einem Radlader des THW auseinander gezogen, um das Löschen zu vereinfachen. Anwohner wurden zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Über die mobilen Warndienste gab es inzwischen jedoch Entwarnung. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Nach ersten Schätzungen wird von einem Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro ausgegangen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

