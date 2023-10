Stand: 20.10.2023 16:08 Uhr Mehr Imker und mehr Bienenvölker in MV als vor fünf Jahren

In Mecklenburg-Vorpommern entwickelt sich die Imkerei nach Worten von Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) positiv. Viele Menschen hätten den Umgang mit Bienen als Hobby für sich entdeckt, sagte Backhaus. Derzeit gebe es im Nordosten rund 3.300 Imker mit 30.500 Bienenvölkern. Das seien etwa ein Viertel mehr Imker und 18 Prozent mehr Bienenvölker als vor fünf Jahren. In MV seien in diesem Jahr schätzungsweise 1.270 Tonnen Honig erzeugt worden, am meisten Rapshonig. Im vergangenen Jahr waren es laut Backhaus noch rund 1.000 Tonnen insgesamt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.10.2023 | 16:30 Uhr