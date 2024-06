Stand: 29.06.2024 06:48 Uhr Malchin: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Freitagabend kam es auf der Landstraße von Waren nach Malchin Höhe Jägerhof (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zu einem Unfall. Ein 21-jähriger Mororradfahrer war auf gerader Strecke mit nicht angepasster Geschwindigkeit kurzzeitig auf dem Hinterrad gefahren und dabei gestürzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Er verletzte sich allerdings so schwer, dass er anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.06.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte