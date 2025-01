Mahnwache für mumifizierte Tiere in Pasewalk Stand: 09.01.2025 07:31 Uhr Der Fund von mehreren teils mumifizierten Tierkadavern und weiteren stark unterernährten Tieren löste eine Welle der Anteilnahme aus. Am Mittwochabend kamen zu einer Mahnwache laut Polizei etwa 110 Personen zusammen.

Im Pasewalker Ortsteil Stiftshof wurde am Mittwochabend eine Mahnwache für die toten Tiere abgehalten, die am Neujahrstag mumifiziert auf einem Gehöft gefunden worden waren. Laut Polizei kamen etwa 110 Personen zu der Veranstaltung vor dem betreffenden Grundstück zusammen. Die Menschen stellten Kerzen auf und legten Blumen nieder, eine Frau trug ein Gedicht vor. Die Teilnehmenden kamen aus dem gesamten Osten des Landes.

Erste Informationen bereits Anfang Dezember

Ein Anwohner hatte auf dem Grundstück bereits am 3. Dezember drei tote Hunde und mehrere tote Kaninchen entdeckt und das Veterinäramt informiert. Gehandelt haben das Amt und die Polizei offenbar erst am Neujahrstag. Sie fanden in dem verlassenen Haus sechs mumifizierte Tierkadaver. Auf dem neuen Grundstück der Halter fand die Polizei weitere stark unterernährte Tiere sowie einen weiteren Kadaver.

Weitere Schädelreste gefunden

Am Mittwochnachmittag waren bei dem Gehöft unter einem Laubhaufen zudem Schädelreste eines Hundes gefunden worden. Das Grundstück hatten die Tierhalter gepachtet. Die Stadt Pasewalk hat nach den Vorfällen den Pachtvertrag gekündigt. Gegen das Ehepaar wurden zudem Strafanzeigen erstattet.

