Stand: 18.05.2024 15:57 Uhr MV: Die besten Spots zum Public Viewing der Fußball-EM

Eine der besten Möglichkeiten zum Public Viewing in MV wird wieder der Strand von Heringsdorf sein. Dort werden auf der großen LED-Wand an der Seebrücke alle deutschen Spiele gezeigt. Man sei auch bemüht, die Spiele der polnischen Nationalmannschaft zu zeigen, hieß es. Ebenfalls am Strand können Fußballfans die Spiele in der Wal-Strandbar unterhalb des Teepotts in Warnemünde mitverfolgen und in Barth laufen die Partien live im "Klön Snack". In Wismar können sich Fußball-Fans zum Public Viewing vor einer großen LED-Wand in der Markt- und Eventhalle treffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 18.05.2024 | 16:00 Uhr