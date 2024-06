Stand: 02.06.2024 11:45 Uhr Löcknitz: Jüdischer Gedenkstein verunstaltet - Zeugen gesucht

Unbekannte haben einen jüdischen Gedenkstein in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) verunstaltet. Laut Polizei besprühten die Täter sowohl den Stein, der an die frühere jüdische Gemeinde in Löcknitz erinnern soll, als auch die Gedenktafel darauf großflächig mit roter Farbe. Der Schaden, der am frühen Sonnabend entdeckt wurde, wird auf 200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

