In Mecklenburg-Vorpommern leben immer mehr Millionäre Stand: 12.08.2024 11:20 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Einkommensmillionäre deutlich gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Amtes haben 226 Steuerpflichtige - entweder Einzelpersonen oder Paare - im Jahr 2020 Einkünfte von mindestens einer Million Euro erzielt. Das sind 31 mehr als noch 2019.

von Stefan Ludmann

Der Traum von der Million: In Mecklenburg-Vorpommern geht er immer öfter in Erfüllung - schon beim Einkommen. Die Zahl der Einkommensmillionäre ist zuletzt deutlich gestiegen - um knapp 16 Prozent auf 226. Da Steuerfestsetzungen mehrere Jahre dauern können, stammen die neuesten Zahlen aus dem Jahr 2020. Im Schnitt lag der Verdienst der Millionäre bei 1,8 Millionen Euro. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Steuerpflichtigen beträgt 0,03 Prozent. Insgesamt haben 786.985 Einzelpersonen oder Paare Steuern gezahlt.

Viele Millionäre an der Mecklenburgischen Seenplatte

Die Millionäre in Mecklenburg-Vorpommern führten dabei knapp 160 Millionen Euro an den Staat ab. Zum Vergleich: Knapp 300.000 Steuerpflichtige aus den unteren Einkommensgruppen bis 20.000 Euro zahlten etwa 125 Millionen Euro Steuern. Die meisten Einkommensmillionäre (42) leben im Kreis Mecklenburgische Seenplatte, gefolgt vom Landkreis Rostock (41). Die wenigsten (11) sind im Kreis Nordwestmecklenburg zu Hause.

MV vor Thüringen und Sachsen-Anhalt

Im Bundesvergleich liegt Mecklenburg-Vorpommern bei der Zahl der Einkommensmillionäre vor den einwohnerstärkeren Ländern Thüringen und Sachsen-Anhalt. Auch die Länder Bremen und Saarland zählen weniger Einkommensmillionäre. Das Schlusslicht Saarland ist zudem das einzige Land, in dem die Zahl der Einkommensmillionäre 2020 im Vorjahresvergleich gesunken ist. An der Spitze steht Bayern mit 6.800 Einkommensmillionären gefolgt von Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

DGB warnt vor wachsender Ungleichheit

Der DGB Nord blickt mit Sorge auf die steigende Zahl der Millionäre auch in Mecklenburg-Vorpommern: "Die Ungleichheit wächst und wächst und die soziale Spaltung bedroht unsere Gesellschaft Jahr für Jahr mehr", erklärte die Vorsitzende der DGB Nord, Laura Pooth. Wenn die Politik nicht gegensteuere, drohe die Ungleichheit außer Kontrolle zu geraten. Für eine Trendwende müsse auch das Steuersystem "gründlich neujustiert" werden. Die Wiedereinführung der Vermögensteuer nannte Pooth einen "gangbaren Weg". Mit den Einnahmen ließen sich wichtige Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Gesundheitsversorgung und bezahlbaren Wohnraum finanzieren.

