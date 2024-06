Stand: 18.06.2024 06:24 Uhr IHK-Aktionswoche: Unternehmensnachfolge im Land

Im Rahmen der IHK-Aktionswoche gibt es noch bis Freitag unter anderem verschiedene Online-Seminare. Sie sollen helfen, einen Wechsel möglichst problemfrei zu gestalten. Ein Seminar widmet sich den rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Unternehmensnachfolge. In anderen geht es darum, steuerliche Fallstricke zu vermeiden und mit den Ängsten der Belegschaft umzugehen. Bei rund 44.000 Betrieben in Mecklenburg-Vorpommern steht der Generationenwechsel bevor - dort sind die Unternehmerin oder der Unternehmer über 55 Jahre alt, die Nachfolge ist noch nicht geklärt. Um mehr Menschen dazu zu bringen, sich der Herausforderung zu stellen, müsse aufgezeigt werden, welche Entwicklungsmöglichkeiten es gibt, so der Präsident der IHK Rostock Strupp. Unternehmertum müsse wieder Spaß machen.

