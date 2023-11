Stand: 04.11.2023 08:44 Uhr Hubertusmesse in Greifswald: 600 Gäste in Kirche erwartet

In Greifswald wird heute an den Heiligen Hubertus von Lüttich gedacht - dem Schutzpatron der Jäger. Der Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern und die Evangelische Kirchengemeinde St. Marien laden zur Landeshubertusmesse ein. Rund 600 Gäste werden in der St. Marienkirche erwartet. Neben der Andacht werden Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) und der Präsident des Landesjagdverbands Thomas Nießen sprechen. Ein Solohornist der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin begleitet die Messe um 18 Uhr musikalisch - unterstützt von Jagdhornbläsern aus dem ganzen Land.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.11.2023 | 14:00 Uhr