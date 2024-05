Stand: 31.05.2024 15:53 Uhr Hohen Luckow: Landesmeisterschaften im Vielseitigkeitsreiten starten

Auf Gut Hohen Luckow im Landkreis Rostock haben am Freitagvormittag die Landesmeisterschaften im Vielseitigkeitsreiten begonnen. Insgesamt haben sich weit über 100 Reiterinnen und Reiter für den dreitägigen Wettbewerb angemeldet. Mit dabei ist unter anderem Mecklenburg-Vorpommerns Vorzeigereiterin Malin Hansen-Hotopp aus Gransebieth bei Grimmen. Sie gehört zum deutschen Championskader und hofft noch auf einen Start bei den Olympischen Spielen in Paris. Vielseitigkeitsreiten umfasst die drei Teilprüfungen: Dressur, Springen und Geländeritt. An allen drei Turniertagen werden zahlreiche Besucher in Hohen Luckow erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 31.05.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock