Halbinsel bei Krakow am See zu verkaufen Bei Krakow am See steht die Halbinsel Wadehäng zum Verkauf - für eine Million Euro. Für die erfahrene Immobilienberaterin Katja Duve ist es in 15 Jahren der erste Inselverkauf ihres Lebens. Und trotz malerischer Lage ein gewaltiges Stück Arbeit.

von Thorsten Reinke

Die Halbinsel Wadehäng ist rund acht Hektar groß, mit eigenem Boots- und Badesteg und viel Natur. Idyllisch gelegen, rund zwei Kilometer von Krakow am See entfernt. Seit einem halben Jahr kümmert sich ein Immobilienteam um den Verkauf.

Eine Halbinsel mit Wasserproblem

Beim Gang auf den Bootssteg am Krakower Obersee wachsen Investorenträume: Das Wasser klar, die Gegend malerisch, immer wieder steigen Kraniche hinter dem Schilf auf. Ideal für eine Kanutour. Die Baugenehmigung für eine Feriensiedlung liegt ebenfalls vor, aber es ließe sich auch ein privates Stückchen Halbinsel draus machen für die, die das nötige Kleingeld haben. "Ein Gefühl wie Südsee", meint Immobilienmaklerin Katja Duve auf dem Steg und lässt den Blick übers Wasser streifen. "Na ja, eher wie Mecklenburger Südsee", schränkt ihr Partner Ralf Hannemann ein. Das Ganze sei wie ein Versprechen, das nicht gehalten werden kann. "Da das Wasser und fünf Meter Ufer zu einem Naturschutzgebiet gehören, dürfen Neueigentümer hier weder baden noch Boote zu Wasser lassen. Nicht mal Stand Up Paddeln ist erlaubt." Dafür müsste man dann über die viel befahrene L402 an den Unteren Krakower See. Und damit sei es Ebbe für die Exklusivität.

DDR-Reitplatz und stattliche Eichen

Das Innenleben der Halbinsel hat einiges zu bieten. Neben einer Wildorchideenwiese thronen vier dicke Riesen über dem Gelände. "Das sind die kleinen Kollegen von den Ivenacker Eichen", stellt Immobilienmakler Ralf Hannemann fest. Und mit einem Durchmesser von gut zwei Metern in der Million mit drin. Die Eichen grenzen an eine Grünwiese mit kniehohem Gras und einem Gebäude: der alte ein Hektar große Reitplatz aus DDR-Zeiten. Es gibt noch Zeitungsartikel von der ruhmreichen Zeit von Wadehäng. Vierspänner und Pferdeshows vor 2.000 Zuschauern waren hier in den 80er Jahren des vergangenen Jahrtausends unterwegs. Das Gebäude in der Mitte diente als Juryturm. Heute ist es ein halb renovierter Schuppen mit einer großen Terrasse und Blick auf den See. "Eine Sundowner-Hütte für einen Cocktailabend zum Sonnenuntergang, das könnte ich mir hier vorstellen", so Ralf Hannemann.

Ein Kinderferienlager - Angefangen, aber nicht fertig

Der Zugang zur Halbinsel erfolgt über einen alten Schotterweg. An dessen Ende steht ein Gebäudeparcours aus halb fertigen Holz- und Steinhäusern. "Ein niederländisches Ehepaar wollte hier einmal ein Kinderferienlager bauen, hat aber auf der Hälfte schlapp gemacht. Danach haben es zwei Privateigentümer aus der Region gekauft und die wollen es jetzt wieder veräußern", so Duve.

Wadehäng: Zu groß für Investorenträume?

Die Immobilienberaterin hat eine Vermutung, warum die Halbinsel noch kein Investorenherz erweichen konnte: "Viele Interessenten kommen aus der Stadt, wo sie ein Haus mit kleinem Vorgarten besitzen oder eine Vier-Zimmer-Wohnung gekauft haben. Dann sehen sie das Angebot im Immoscout, sind begeistert und machen einen Vor-Ort-Termin aus." Doch dann käme das große Erwachen. "Sehen sie dann erst Wadehäng, wird ihnen klar, wie groß die Halbinsel ist. Und damit können sie nicht umgehen."

Krakower und ihre Halbinsel

In Krakow am See sitzt Gabriele Kropf bei einem Arbeitsgespräch auf der Kirchenbank. Eine Halbinsel für eine Million: Wie wär’s? "Nee, mir fehlt das Kleingeld, außerdem habe ich mit meinem Mann schon ein Gundstück fast am Wasser." Auch Otelia Witt vom nahegelegenen Hotel Restaurant Nordischerf Hof winkt ab: "Könnte ich mich gar nicht drum kümmern, habe doch hier auch genug zu tun." Ralf Herrmann aus Neuss ist gerade auf Fahrradurlaub. "Bin in Waren gestartet und zum ersten Mal hier. Aber 'ne ganze Halbinsel? Nee, lieber 'nen neuen Drahtesel:" Eine gebürtige Krakowerin kennt zumindest noch den Reitplatz. Sybille Pusch kann sich genau daran erinnern: "Ich habe da in Ferienzeiten ausgeholfen, da haben die Kinder Ferien gemacht. Es gab große Reitturniere und viel Fläche zum Baden und toben. Aber jetzt ist da nur noch Gestrüpp."

Wadehäng ist kein Verkaufsschlager

Gestrüpp, mit dem sich jetzt auch die Immobilienexperten rumschlagen müssen. Nach Angaben von Makler Ralf Hannemann käme es alle zwei Wochen zu einem ernsthaften Interessentenkontakt, Vor-Ort-Besichtigungen führt er einmal im Monat durch. Von ihrem Objekt sind die beiden voll überzeugt, auch wenn sie feststellen müssen: Eine Halbinsel in Mecklenburg-Vorpommern ist nicht einfach zu verkaufen.

