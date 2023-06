Stand: 08.06.2023 10:38 Uhr Güstrow: Unfallflüchtiger hinterlässt Kennzeichen

In Güstrow ist am Mittwochabend ein Transporter gegen eine Hauswand gefahren. Laut Polizei wollte der Fahrer gegen halb sieben aus der Tivolistraße nach rechts in die Grüne Straße einbiegen. Aus ungeklärter Ursache habe er sein Fahrzeug aber geradeaus gegen eine Hauswand gesetzt. Der Fahrer flüchtete mit dem Transporter. Die Polizei fand ein Kennzeichen am Unfallort und hat die Ermittlungen aufgenommen. An der Hauswand entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.06.2023 | 11:00 Uhr