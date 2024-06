Stand: 08.06.2024 06:48 Uhr Grevesmühlen: Drei Verletzte durch Feuer im Seniorenheim

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind am Freitagabend zwei Bewohner und eine Mitarbeiterin verletzt worden. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, ist die Ursache des Feuers noch nicht bekannt. Das Heim wurde evakuiert. Ein Teil des Gebäudes ist nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Senioren kamen unter anderem bei Familienangehörigen unter.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg