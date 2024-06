Stand: 04.06.2024 07:41 Uhr Greifswald: Feuer in Flüchtlingsunterkunft gelöscht

Das Feuer in einer Greifswalder Flüchtlingsunterkunft ist gelöscht. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Wie ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald mitteilte, ist das Feuer in einem Zimmer des ehemaligen Hotels ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden alle rund 140 Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Sicherheit gebracht. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Drei Personen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Bewohner werden jetzt untersucht. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Anwohner der Anklamer Straße ihr Fenster und Türen geschlossen halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.06.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald