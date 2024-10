Reformationsempfang der Nordkirche: "Gemeinsam unterwegs" Stand: 31.10.2024 18:15 Uhr Die evangelische Nordkirche hat zu ihrem ökumenischen Reformationsempfang nach Stralsund eingeladen. Vor Ort waren auch hochrangige Vertreter der katholischen Kirche.

Unter dem Motto "Gemeinsam unterwegs" hatte die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) am Donnerstag zum traditionellen Reformationsempfang eingeladen. An einem Tag, der eigentlich an die Trennung der Kirche durch Luther gedenkt, verwiesen die katholische und evangelische Kirche am Donnerstag besonders auf die Gemeinsamkeiten der beiden Kirchen. Die Gnade Gottes sei für beide Kirchen Rechtfertigung des Lebens, so die Landesbischöfin der Nordkirche Kühnbaum-Schmidt, die gemeinsam mit dem Erzbischof der katholischen Kirche Heiner Koch zu einem ökumenischen Gottesdienst in die katholische Kirche Stralsund geladen hatte.

"Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre"

Im Vordergrund stand vor allem die "Gemeinsame Erklärung zur Rechfertigungslehre", welche einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Versöhnung zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche darstellt. Dabei geht es im Kern um die Frage, ob der Mensch durch gute Taten vor Gott gerecht wird oder allein durch den Glauben. Vor 25 Jahren wurde dieses bedeutende Dokument in der Geschichte des Christentums von beiden Kirchen unterzeichnet.

Eine "gnadenloser Zeit" für die Menschen

Laut Kühnbaum-Schmidt müsse sich nicht nur die Kirche miteinander versöhnen, sondern die Menschheit als Ganzes. "In einer zuweilen gnadenlosen Zeit, inmitten einer Welt, die unter Kriegen und vielfältigen Formen von Gewalt und Polarisierungen leidet, die die Menschheitsfamilie spalten, ist die Gemeinsame Erklärung ein Zeichen des Friedens und dafür, dass Versöhnung gelingen kann", heißt es in einer Erklärung anlässlich des Reformationstages. Es sei wichtig im Gespräch zu bleiben, auch dann, wenn man grundsätzlich andere Ansichten vertrete. Dies sei ein Prozess, der Zeit, Geduld und Vertrauen brauche.

