Folgenschwerer Unfall: Zwei Autos kollidieren auf B105 Stand: 15.04.2025 06:01 Uhr Auf der Bundesstraße 105 in Sievershagen ist eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die 58-Jährige wartete an einer Ampel, als sie von einem Fahrzeug erfasst wurde, das auf einer Kreuzung mit einem anderen Wagen kollidiert war.

Wie die Polizei mitteilte, kam eine 53-jährige Fahrerin am Montagabend gegen 18 Uhr aus Richtung Alt Sievershagen (Landkreis Rostock) und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Rostock einbiegen. Von rechts auf der Hauptstraße in Richtung Rostock kam ein weiteres Fahrzeug. Auf der Kreuzung stießen die beiden Autos zusammen.

Ersthelfer beginnen mit Reanimation

Durch die seitliche Kollision wurde der Wagen der 53-Jährigen gegen den Ampelmast gedrückt, an dem die Fußgängerin wartete. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr beschrieb, hätten Ersthelfer bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte mit der Reanimation der 58-Jährigen begonnen. Trotz aller Bemühungen starb die Fußgängerin noch an der Unfallstelle.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Schwer verletzt kam die 53-jährige Fahrerin in ein Krankenhaus. Der 61-jährige Fahrer erlitt einen Schock. Die Kreuzung und die B105 in Richtung Rostock wurden im Rahmen der Rettungsarbeiten vollständig gesperrt. Zahlreiche Rettungswagen, zwei Notärzte, die Feuerwehr, die Polizei und ein Seelsorger waren vor Ort. Auch die Dekra ermittelt zur genauen Unfallursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.04.2025 | 05:30 Uhr