Flüchtlingsunterkunft Upahl: Containerdorf bleibt vorerst bestehen Stand: 25.06.2024 12:38 Uhr Die Flüchtlingsunterkunft in Upahl im Landkreis Nordwestmecklenburg bleibt weiter bestehen. Das hat Landrat Schomann bekannt gegeben. Im Landratsamt Wismar informierte er über die weiteren Planungen für die Unterbringung der Flüchtlinge.

Der Landrat des Landkreis Nordwestmecklenburg, Tino Schomann (CDU), hat am Dienstag ins Landratsamt geladen, um über die Zukunft der Flüchtlingsunterkunft Upahl zu informieren. Die Unterkunft sollte auf ein Jahr befristet sein. Jetzt ist klar, Upahl bleibt.

Kritik an Landesregierung und Schwesig

Laut Schomann soll ein neuer Bauantrag gestellt werden mit dem Ziel der Auflösung bis zum Sommer 2025, wenn die Unterkünfte Gadebusch und Selmsdorf fertig sind. Sie sollen Platz bieten für insgesamt 250 Menschen. Erst wenn diese Unterkünfte einsatzbereit sind, könne das Containerdorf in Upahl zurückgebaut werden. Schomann kritisierte in der aktuellen Entwicklung vor allem fehlende Unterstützung der Landesregierung, konkret auch von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Der Bürgermeister von Upahl ist laut Schomann bereits informiert, dass das Containerdorf länger bleibt. Jetzt werde erst mal ein Bauantrag bearbeitet, um die Unterkunft in Upahl zurückzubauen.

