Feuerwehr entdeckt Leiche nach Explosion in Plau am See Stand: 04.08.2023 05:22 Uhr In einem Einfamilienhaus am Plauer See ist es am Donnerstag zu einer Explosion mit einem anschließenden Brand gekommen. Feuerwehrleute konnten das Feuer löschen und entdeckten eine Leiche auf dem Dachboden.

In einem Einfamilienhaus im Parkweg in Plau am See ist es zu einer Verpuffung mit anschließendem Brand gekommen. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern und das Feuer löschen. Laut Polizei fanden Feuerwehrleute bei der ersten Inaugenscheinnahme des Hauses einen Leichnam auf dem Dachboden.

Identität des Toten noch unklar

Zur Identität des Toten wird nach wie vor ermittelt. Ob es sich dabei um den Hauseigentümer handelt, der sich zum Zeitpunkt der Explosion in dem Gebäude aufgehalten haben soll, ist noch unklar. Für eine Identifizierung und zur Untersuchung der Todesursache wurde ein Rechtsmediziner aus Rostock angefordert. Zudem ist bei dem Vorfall ein Nachbar leicht verletzt worden. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung, als er helfen wollte.

Gebäude teilweise einsturzgefährdet

Die Ursache für die Explosion soll ein Brandgutachter herausfinden. Dieser kann die Hausruine aber erst betreten, wenn ein Statiker die Mauern begutachtet hat und keine akute Einsturzgefahr sieht. Jedoch wurde das stark beschädigte Gebäude von einem Statiker des Technischen Hilfswerks (THW) zunächst als teilweise einsturzgefährdet erklärt.

Explosion möglicherweise herbeigeführt

Die Polizei hat eigenen Angaben nach ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, eingeleitet. Es werde nicht ausgeschlossen, dass die Explosion absichtlich ausgelöst wurde. Der Sachschaden liege bei mindestens 400.000 Euro.

