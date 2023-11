Feuer am Gebäude: Staatstheater Schwerin evakuiert Stand: 24.11.2023 22:46 Uhr Ein Feuer am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehren der Stadt ausgelöst. Die im Gebäude laufende Vorstellung der Oper "Carmen" musste unterbrochen worden.

Musiker, Darsteller, Mitarbeiter und das Publikum wurden per Ansage aufgefordert, das Theater unverzüglich zu verlassen und sich auf den Vorplatz zu begeben. Schauspieler und Gäste berichteten NDR MV, dass einige Menschen panisch nach draußen gelaufen seien, andere wiederum blieben ganz ruhig und gelassen. Nach ersten Angaben der Rettungskräfte wurde niemand verletzt.

Brandalarm offenbar durch Feuer von außen

Zunächst sei die Lage unübersichtlich gewesen. Zuerst war die Rede von einem möglichen Brand in der Kantine oder im Keller. Wie sich später herausstellte, so die Einsatzleitung zu NDR MV, hatte aber Unrat am Gebäude gebrannt. Offenbar sei Qualm in das Theater gezogen und habe den Brandalarm ausgelöst.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Schwerin und der freiwilligen Feuerwehren Schwerin Mitte und Zippendorf im Einsatz, weitere freiwillige Feuerwehren hielten sich in Bereitschaft.

Nach Evakuierung frieren viele Menschen draußen in der Kälte

Die Theaterbesucher, das Ensemble und die Belegschaft mussten auf dem Vorplatz bei Schneeregen und Temperaturen knapp über Null Grad ohne Jacken ausharren. Schauspieler und Sänger in Kostümen standen neben festlich gekleideten Theaterbesuchern eine knappe Stunde lang frierend im Freien. Viele beklagten, zunächst keine Informationen bekommen zu haben.

