Erfolgreiche Brutsaison: Weißstörche in MV vor Rekord Stand: 21.08.2024 11:35 Uhr Mehr als 700 Brutpaare haben in diesem Jahr in MV erfolgreich Junge groß gezogen: Damit steuern die Weißstörche auf einen Rekord zu. Jetzt beginnen die Vorbereitungen für die nächste Saison, während die Störche gen Süden ziehen.

Die Brutsaison der Weißstörche in Mecklenburg-Vorpommern neigt sich dem Ende zu, und dabei zeichnet sich ein Rekordab: So viele Störche wie lange nicht mehr sind in diesem Jahr geschlüpft. Während die ersten Vögel bereits auf dem Weg in ihre Winterquartiere sind, läuft die Zählung und Beringung noch, doch schon jetzt lässt sich ein positives Fazit ziehen.

Mehr als 700 Brutpaare ziehen Nachwuchs groß

Insgesamt mehr als 700 Brutpaare haben in diesem Jahr Nester bewohnt und erfolgreich Junge großgezogen. Ein besonders beeindruckendes Beispiel liefert ein Storchenpaar in Kargow bei Waren Müritz, das gleich sechs Jungtiere aufgezogen hat – eine Seltenheit in der Welt der Weißstörche. Auch wenn die endgültigen Zahlen noch ausstehen, zeichnet sich bereits ab, dass 2024 als ein außergewöhnliches Jahr in die Storchengeschichte eingehen wird.

Die Bedeutung des Engagements: Storchenschützer in Aktion

Für die vielen engagierten Storchenschützer im Land, wie Wilfried Lenschow aus dem Altkreis Ribnitz-Damgarten, ist der Schutz der Weißstörche mehr als nur ein Hobby. Sie führen akribisch Buch über die Ankunft der ersten Störche im Frühjahr, überwachen bestehende Nester, bauen neue Horste und greifen ein, wenn Hilfe benötigt wird. Diese Saison war aus seiner Sicht besonders erfreulich, da die Zahl der geschlüpften Jungtiere so hoch war wie lange nicht mehr.

Gute Bedingungen für den Nachwuchs: Nahrung im Überfluss

In diesem Jahr fanden die Störche ideale Bedingungen vor. So standen zum Beispiel Regenwürmer und Frösche in Hülle und Fülle zur Verfügung, sodass kein Jungtier hungern musste. In der Vergangenheit war dies nicht immer der Fall. Bei anhaltender Trockenheit fehlte oft das Futter, und in der Not stießen Altvögel gelegentlich ihren Nachwuchs aus dem Nest. Die Frage, ob der Mensch in solchen Situationen eingreifen sollte, wird kontrovers diskutiert.

Hoffnung für die Zukunft: Der Aufwärtstrend setzt sich fort

Nachdem der Storchenbestand im Nordosten Deutschalnds zuletzt stetig gesunken war, gibt es nun wieder einen leichten Aufwärtstrend. In den vergangenen Jahren hatte sich die Zahl der Brutpaare fast halbiert, von mehr als 1000 auf etwa 500 Paare. Umso erfreulicher ist es aus Sicht der Storchenschützer, dass die Zahl nun wieder steigt. Ihre Hoffnung ist nun, dass im kommenden Frühjahr möglichst alle Störche, sowohl Eltern als auch Jungtiere, nach Mecklenburg-Vorpommern zurückkehren.

Gründe für frühe Abreise der Störche

Dass die Störche bereits im August den Weg in den Süden antreten, obwohl das Wetter hier noch sommerlich ist, ist laut Storchexperte Wilfried Lenschow einfach erklärt: Die Brut begann in diesem Jahr besonders früh, der Nachwuchs ist bereits vollständig entwickelt und gut genährt. Daher können die Störche ihre Reise in die Winterquartiere früher als gewöhnlich antreten.

Vorbereitungen für die nächste Saison laufen bereits

Während die Störche gen Süden ziehen, beginnen für die ehrenamtlichen Storchenschützer schon die Vorbereitungen für die nächste Brutsaison. Wenn, wie erhofft, alle Jungstörche im nächsten Jahr zurückkehren, werden sie eigene Nester zum Brüten benötigen. Daher müssen neue Horste gebaut werden. In diesem Jahr kehrten die ersten Störche bereits im Februar zurück – die Vorbereitungen laufen also auf Hochtouren.

